Los desperfectos en el mercado de Carolinas de Alicante persisten más de tres años después de la reforma del edificio / Pilar Cortés

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Los desperfectos en el mercado de Carolinas de Alicante persisten más de tres años después de la reforma del edificio

Unas obras que se retrasaron más de la mitad del tiempo previsto y que, para colmo, han causado problemas imprevisibles en un edificio recientemente preparado. El mercado de Carolinas, cuya entrada principal está en la calle San Mateo, mantiene los desperfectos con los que nació el inmueble después de haber sido reinaugurado en noviembre de 2022. Más información