Secciones

Es noticia
Última propuesta EducaciónTrasvase JúcarLeón XIV en BarcelonaDiseñador vestido LeonorBailarín rotondas ElcheDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin
Los desperfectos en el mercado de Carolinas de Alicante persisten más de tres años después de la reforma del edificio

Los desperfectos en el mercado de Carolinas de Alicante persisten más de tres años después de la reforma del edificio

Los desperfectos en el mercado de Carolinas de Alicante persisten más de tres años después de la reforma del edificio / Pilar Cortés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Los desperfectos en el mercado de Carolinas de Alicante persisten más de tres años después de la reforma del edificio

Pilar Cortés

Alicante
RRSS WhatsAppCopiar URL

Unas obras que se retrasaron más de la mitad del tiempo previsto y que, para colmo, han causado problemas imprevisibles en un edificio recientemente preparado. El mercado de Carolinas, cuya entrada principal está en la calle San Mateo, mantiene los desperfectos con los que nació el inmueble después de haber sido reinaugurado en noviembre de 2022. Más información

Tracking Pixel Contents