Juan José Tamayo reivindica en Alicante un cristianismo “radical” frente a la religión encerrada en sí misma / Pilar Cortés

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Juan José Tamayo reivindica en Alicante un cristianismo “radical” frente a la religión encerrada en sí misma

La sede universitaria de Alicante ha acogido este martes la presentación de “Cristianismo radical”, el nuevo libro de Juan José Tamayo, en un acto que ha convertido la reflexión teológica en una conversación sobre el presente.