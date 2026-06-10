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Largas colas desde primera hora de la mañana para conseguir entradas del Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN
La expectación y el interés se repite e incluso se supera año tras año. El Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN ha vuelto a atraer a decenas de personas a la sede del periódico, en la avenida de Doctor Rico, para conseguir sus entradas y poder asistir al acontecimiento musical, que este año celebra su XXIX edición con un total de 17 piezas, cinco de ellas de estreno. Más información