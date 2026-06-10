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Largas colas desde primera hora de la mañana para conseguir entradas del Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN

Largas colas desde primera hora de la mañana para conseguir entradas del Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN

Largas colas desde primera hora de la mañana para conseguir entradas del Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN / Pilar Cortés

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Largas colas desde primera hora de la mañana para conseguir entradas del Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN

Pilar Cortés

Alicante
RRSS WhatsAppCopiar URL

La expectación y el interés se repite e incluso se supera año tras año. El Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN ha vuelto a atraer a decenas de personas a la sede del periódico, en la avenida de Doctor Rico, para conseguir sus entradas y poder asistir al acontecimiento musical, que este año celebra su XXIX edición con un total de 17 piezas, cinco de ellas de estreno. Más información

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