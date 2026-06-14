Hace 50 años en Alicante. Del 8 al 17 de junio de 1976: La Marina mira a San Juan para organizar sus chiringuitos / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 8 al 17 de junio de 1976: La Marina mira a San Juan para organizar sus chiringuitos

Semana de movimiento urgente de cara al verano, con las Hogueras a la vuelta de la esquina y con un montón de problemas que quizás pueden esperar que pasen las fiestas y otros que mejor que no. Mientras el calor se dejaba notar cada vez con más ahínco en la provincia, los chiringuitos de La Marina pensaban formar una cooperativa para defenderse de normativas de unos y otros. Para ello consultaron a los de la playa de San Juan, con más experiencia en dichas lides, y aquella petición de orientación sindical ocupaba varias páginas de este diario durante aquella semana.