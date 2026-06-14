Alex Domínguez

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Vídeo | Así es la plaza de los Luceros Alicante en "La calle es nuestra"

La plaza de los Luceros es uno de los espacios más emblemáticos de Alicante y un símbolo de la identidad de la ciudad. Situada en el casco urbano y presidida por la fuente monumental de Daniel Bañuls, inaugurada en 1931, ha sido escenario de acontecimientos históricos, cambios de nombre, celebraciones populares y transformaciones urbanas que reflejan la evolución de Alicante durante más de un siglo.

Además de su valor patrimonial, Luceros es el centro de algunas de las tradiciones más importantes de la ciudad, como las mascletás de Hogueras, que cada año congregan a miles de personas. Sin embargo, la plaza también afronta nuevos retos vinculados al auge del turismo, la proliferación de apartamentos turísticos y la desaparición progresiva del comercio tradicional, cambios que preocupan a parte de sus vecinos y que alimentan el debate sobre el futuro del centro de Alicante.

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