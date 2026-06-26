Hace 50 años en Alicante. Del 22 al 28 de junio de 1976: Mascletà en Benalúa / Rafa Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 22 al 28 de junio de 1976: Mascletà en Benalúa

A las siete, despertà; a la una, mascletà desde el barrio de Benalúa; a las siete, tarde de toros; y a las once de la noche, festival de pasodobles. Estos eran los actos más destacados del planning del 22 de junio de 1976. Pese a que el espíritu era el mismo, aquellas Hogueras eran bien diferentes a las actuales en fondo y forma. Todavía quedaba una década larga para que la plaza de los Luceros monopolizara la celebración de las mascletàs y aquel día el disparo pirotécnico se realizaba desde el barrio de Benalúa. No era el único festejo hoy olvidado que aparecía en el horario oficial de la Fiesta, hoy nada queda del tiro de pichón a caja que tal semana como ésta pero de hace 50 años se celebraba a las seis de la tarde. Tampoco hay rastro del trofeo de fútbol alevín amparado por las Hogueras que se disputaba a las diez de la mañana.