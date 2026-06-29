La Policía Nacional intensifica la seguridad estival en Alicante con 287 nuevos agentes / Rafa Arjones

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La Policía Nacional intensifica la seguridad estival en Alicante con 287 nuevos agentes

La Policía Nacional ha presentado esta mañana en Alicante el dispositivo especial de la "Operación Verano 2026", un plan de seguridad que contempla el refuerzo de las plantillas policiales con 287 agentes más en la provincia durante la temporada estival, coincidiendo con el aumento de residentes, turistas y actividad en las zonas de mayor afluencia.El acto se ha celebrado en el paseo de Gómiz, junto a la playa del Postiguet, donde la Policía Nacional ha organizado una exhibición de medios materiales y humanos con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo diario de sus agentes.