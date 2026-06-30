Ecologistas en Acción publica su informe 'Banderas negras 2026' / Europa Press

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Ecologistas en Acción publica su informe 'Banderas negras 2026'

Europa Press

Declaraciones de Ecologistas en Acción, que ha publicado su informe 'Banderas negras 2026', donde --como lleva haciendo desde 2005-- la ONG ha entregado 48 'banderas negras' (dos por provincia y/o ciudad autónoma) a los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de los 8.000 kilómetros de costas españolas. (Fuente: Ecologistas en Acción)