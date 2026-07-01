Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante / Pilar Cortés

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Okupas en las harineras de Benalúa Sur, en Alicante

Los vecinos advierten del acceso al edificio de Harinas Cloquell, de titularidad municipal, de terceras personas en un inmueble que se encuentra en situación de abandono y que los residentes del barrio exigen que se utilice para uso cultural, tal como se comprometió el PP en 2023 Más información