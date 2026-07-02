Así es la renovada sala VIP del Aeropuerto de Alicante: lujo antes del despegue / Rafa Arjones

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Así es la renovada sala VIP del Aeropuerto de Alicante: lujo antes del despegue

Lejos del ruido de la zona de embarque, está el silencio de la Sala Costa Blanca, que es el nombre que recibe la sala VIP en Alicante. El "Very Important People" (VIP) no es necesariamente un hombre de negocios que va con su maletín, sino que estos puntos son como una instantánea de los millones de pasajeros que pasan cada año por las diferentes terminales. Más información