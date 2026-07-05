Hace 50 años en Alicante. Del 29 de junio al 5 de julio de 1976: Un turismo desordenado / Rafa Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 29 de junio al 5 de julio de 1976: Un turismo desordenado

La resaca de las Hogueras siempre trajo el inicio del verano a Alicante. En 1976 ya se debatía el presente y el futuro de un turismo que no hacía más que crecer y de una manera desordenada. Entonces se sabía que al negocio vacacional en la provincia había que comenzar a darle una vuelta y hoy, medio siglo después, todavía no se ha dado con la tecla. Hace 50 años el subsecretario general de Turismo, Ignacio Aguirre, visitaba la provincia en una situación peliaguda: muchos hoteles en pie de guerra porque contaban con un gran número de plazas cerradas, mientras que los apartamentos subían como la espuma. Y una pregunta en el ambiente: ¿Quién controla eso?