Médicos con vocación solidaria / Rafa Arjones

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Médicos con vocación solidaria

Lo que comenzó como una misión médica para atender a la población más vulnerable de Chimbote (Perú) ha acabado convirtiéndose en un proyecto de cooperación sanitaria con vocación de permanencia. La primera brigada sanitaria impulsada desde la provincia de Alicante no solo ha realizado consultas, intervenciones quirúrgicas y actividades formativas sobre el terreno, sino que ha sentado las bases de una red de telemedicina para mantener un contacto permanente entre profesionales sanitarios de ambos países de cara a resolver casos clínicos, compartir conocimientos y formar a médicos y enfermeras desde este lado del Atlántico. Más información