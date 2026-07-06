Hasta 40 grados en Alicante: la Aemet eleva a naranja el aviso por calor extremo / Rafa Arjones

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Hasta 40 grados en Alicante: la Aemet eleva a naranja el aviso por calor extremo

Este martes todavía se sentirán ascensos de temperaturas, que persistirán a lo largo del miércoles, con un alivio progresivo a partir del jueves 9. El martes se espera alerta naranja por altas temperaturas en el litoral de la provincia entre las 12.00 y las 20.00 horas con temperaturas que podrían llegar a los 39ºC. El aviso se mantendrá el miércoles cuando los valores podrían ser de hasta 40ºC.