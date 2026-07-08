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Evento para el sector de la fisoterapia de ACTIVA Suministro Médico en Alicante
Hoy, una clínica de fisioterapia sólida necesita estrategia, gestión, formación, tecnología y una visión clara de futuro. En torno a esa idea se celebró la jornada «Rentabilidad en acción», organizada por ACTIVA Suministro Médicoel pasado 3 de julio en Alicante, un encuentro exclusivo para profesionales sanitarios -y convertido ya en una cita anual imprescindible para el sector-, que hizo del restaurante Teselas un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la profesión.