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Foro Alicante | Los retos y oportunidades de las pymes, a debate

Foro Alicante, organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, celebra el desayuno-coloquio «Las pymes en el contexto actual: retos y oportunidades», una cita pensada para abordar, desde una perspectiva práctica y cercana, las claves que marcarán el futuro inmediato de las pequeñas y medianas empresas. El encuentro tendrá lugar este lunes 13 de julio, a las 9.30 horas, en el restaurante Maestral, y reunirá a representantes del ámbito empresarial e institucional en torno a un tema de plena actualidad.

La sesión contará con la intervención de Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, quien aportará su visión sobre la situación actual del tejido empresarial, los principales retos que afrontan las pymes y las medidas necesarias para fortalecer su papel en la economía. Su participación permitirá profundizar en las preocupaciones reales de las empresas y en las oportunidades que pueden contribuir a consolidar su crecimiento.

El acto será presentado por César Quintanilla, presidente de CEV Alicante, y estará moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien conducirá el diálogo y facilitará el intercambio de ideas durante el coloquio.