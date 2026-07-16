Caso Les Naus: el juez advierte al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante de su obligación de decir la verdad / Héctor Fuentes

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Caso Les Naus: el juez advierte al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante de su obligación de decir la verdad

Eduardo García-Ontiveros, abogado de la acusación popular ejercida por Ciudadanos en el caso Les Naus, ha señalado tras la declaración del vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante que “su señoría ha parado la declaración para advertirle de que estaba citado como testigo y tenía que decir la verdad”.