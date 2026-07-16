La Explanada de Alicante acoge el primer concurso de lanzamiento de bolsos por el Día del Orgullo / Rafa Arjones

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La Explanada de Alicante acoge el primer concurso de lanzamiento de bolsos por el Día del Orgullo

La Explanada de España acogió este jueves el I Concurso de Lanzamiento de Bolsos, una de las actividades más originales de la programación del Orgullo de Alicante. Organizado por Caníbal Pub, el evento reunió a decenas de participantes y curiosos en un ambiente festivo, donde el humor, la diversidad y la reivindicación fueron de la mano. La iniciativa, inspirada en una popular prueba internacional, se celebró como antesala de la programación del Orgullo.