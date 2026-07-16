El Real Club de Regatas de Alicante se vuelca con la tradicional procesión de la Virgen del Carmen / Rafa Arjones

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El Real Club de Regatas de Alicante se vuelca con la tradicional procesión de la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen ha vuelto a navegar este jueves por la bahía de Alicante acompañada por decenas de embarcaciones y centenares de personas vinculadas al mar. El Real Club de Regatas ha celebrado su tradicional procesión marinera en honor a la patrona con un recorrido que ha salido desde sus instalaciones, ha atravesado la dársena del puerto y ha alcanzado mar abierto para realizar una ofrenda floral frente a la playa del Postiguet. Más información