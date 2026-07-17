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Cirque du Soleil convierte Alicante en su reino de lo imposible

Cirque du Soleil convierte Alicante en su reino de lo imposible

Cirque du Soleil convierte Alicante en su reino de lo imposible / Pilar Cortés

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Cirque du Soleil convierte Alicante en su reino de lo imposible

Pilar Cortés

Alicante
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Un gabinete de curiosidades para volver a creer en lo asombroso. Este jueves era un día marcado en el calendario como el estreno de un nuevo montaje del Cirque du Soleil en Alicante. En esta ocasión, se trataba de un título más desconocido que otros, pero Kurios consiguió trasladar a la provincia la magia que caracteriza a la troupe circense internacional. Más información

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