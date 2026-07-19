Hace 50 años en Alicante. Del 13 al 19 de julio de 1976: Santa Pola cuelga el cartel de completo / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 13 al 19 de julio de 1976: Santa Pola cuelga el cartel de completo

En 1976 Santa Pola contaba con poco más de 21.000 habitantes empadronados. Municipio costero, tranquilo, donde todos se conocían y donde se vivía mayoritariamente en valencià. Sin embargo, ese andar por casa eclosionaba en los meses de verano y aquellos días, tales como estos pero de hace 50 años, la localidad se multiplicaba hasta el extremo: 70.000 almas por las calles.