Hace 50 años en Alicante. Del 20 al 26 de julio de 1976: A trompazos en la manifestación por la liberación de los presos políticos / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 20 al 26 de julio de 1976: A trompazos en la manifestación por la liberación de los presos políticos

Aires de cambio, pero a medias. Mientras miles de alicantinos, se estimó que unos 20.000, coparon las calles del centro para pedir pacíficamente la liberación de los presos políticos, la Policía Armada los disolvía con violencia por la presencia de una bandera comunista. La marcha, convocada por la Taula de Forces Polítiques i Sindicals d’Alacant y autorizada por el Gobierno Civil, se inició a las 20 horas del día 19 de julio en las escaleras del instituto Jorge Juan.