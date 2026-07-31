Hace 50 años en Alicante. Del 26 de julio al 1 de agosto de 1976: La provincia exige una conexión en autobús con el aeropuerto / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 26 de julio al 1 de agosto de 1976: La provincia exige una conexión en autobús con el aeropuerto

Por extraño que parezca, todo puede ser peor. En 2026 nadie entiende cómo una ciudad con el volumen turístico de Alicante no tiene conexión por tren con el aeropuerto; no hablemos ya del viajero que aterriza aquí y pretende ir a Benidorm. Por marciano que suene, en 1976, y con un tráfico de aviones ya respetable, el aeropuerto ni siquiera tenía un autobús que lo conectara con el centro de Alicante. Aquella situación insostenible protagonizó la última semana del mes de julio. Más información