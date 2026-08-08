Hace 50 años en Alicante. Del 2 al 8 de agosto de 1976: Nacía un niño cada hora / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 2 al 8 de agosto de 1976: Nacía un niño cada hora

Año de bonanza, natalidad en aumento. En 1976 nacía en Alicante un niño cada hora, o lo que es lo mismo, casi 24 al día. Eran datos que hacían públicos las instituciones, evidenciando el buen momento de la Maternal de la Seguridad Social de la capital, donde su equipo humano ayudaba en el parto con la tecnología más avanzada; en total 23,5 nacimientos al día. Guarismos muy lejanos a los de hoy, cuando lo hacen aproximadamente menos de la mitad. El jefe del servicio de la Maternal, el doctor Rafael Martínez San Pedro, dejaba una frase bíblica, inquietantemente misteriosa en su entrevista para este periódico, sin más contexto: “Si de la verdad se toma escándalo, es más útil permitir el escándalo que abandonar la verdad”. Ahí quedaba eso.