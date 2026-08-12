Pilar Cortés

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Cientos de personas esperan en el Castillo de Santa Bárbara el momento del eclipse

Cientos de personas esperan en el Castillo de Santa Bárbara el momento del eclipse. Quienes llevaban horas esperando sentados, se han puesto en pie para no perder detalle del cielo.

Las gafas homologadas ya cubren los ojos de los asistentes, que dirigen sus miradas hacia el oeste. La espera ha terminado y los alicantinos comienzan por fin a disfrutar en directo de las primeras fases de este fenómeno astronómico.