Pilar Cortés / Nuria Camps

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La Policía se despliega en el castillo de Santa Bárbara para controlar a los cientos de personas que han subido a ver el eclipse

La Policía Local confirma que la jornada se está desarrollando con absoluta tranquilidad y sin ningún incidente en el interior del recinto del castillo. La entrada de público se ha realizado de forma constante y sin colapsos. La única pequeña complicación registrada hasta el momento se ha producido en los accesos para el transporte, donde la alta afluencia a la hora de subir en taxi ha generado aglomeraciones y retenciones aisladas