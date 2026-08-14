El calentamiento del mar reduce la pesca y altera las especies / Pilar Cortés

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El calentamiento del mar reduce la pesca y altera las especies

Treinta y tres grados. Ese fue el registro que el pasado 5 de agosto marcó una boya de Sa Dragonera, al oeste de Mallorca, en lo que se convirtió en un alarmante récord histórico de temperatura en el mar Mediterráneo. Y la cosa no cambia demasiado en aguas de la provincia de Alicante, donde durante buena parte del mes de julio y también en el actual se han estado bordeando los 30 grados o incluso superándolos.