Hace 50 años en Alicante. Del 23 al 29 de agosto de 1976: Benidorm, la gran catedral de la pelota vasca / Rafa Arjones / Perfecto Arjones

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Hace 50 años en Alicante. Del 23 al 29 de agosto de 1976: Benidorm, la gran catedral de la pelota vasca

Del Rincón de Loix al mundo. Pese a estar ubicado a cientos de kilómetros de Euskadi, el Eder Jai era el templo por excelencia de la pelota vasca. Había sido construido en 1973 impulsado por el empresario José Luis Bereciartua, que tras pasar varios años en Florida, conoció Benidorm y le pareció el lugar idóneo para construir un frontón, para lo cual contó con la colaboración de otros empresarios locales, entre ellos Jaime Puchades.