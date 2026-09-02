Alicante se vuelca con Ceuta en una multitudinaria protesta con críticas a Pedro Sánchez / Rafa Arjones

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Alicante se vuelca con Ceuta en una multitudinaria protesta con críticas a Pedro Sánchez

“Defender a Ceuta y a Melilla es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia”. Ha sido una de las consignas repetidas desde el escenario al que han subido personas con origen ceutí residentes en Alicante en la concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha tenido réplicas en diversas localidades del país. Más información