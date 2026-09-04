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Hace 50 años en Alicante. Del 30 de agosto al 5 de septiembre: Cuba deja de importar turrón de Xixona /

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Hace 50 años en Alicante. Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 1976: Cuba deja de importar turrón de Xixona

Carpetazo al verano y un ojo en el frío que vendrá, en los anocheceres cada vez más tempranos y en la ropa de manga larga apilada en una maleta. Aunque unos más que otros, desde luego. Quienes sí ponían toda su mirada en el negocio de la Navidad eran los muchos habitantes de Xixona que se dedicaban al turrón porque en aquel inicio de septiembre de 1976 los fabricantes lamentaban la pérdida de negocio con Cuba, que había pasado de comprar dos millones de toneladas de turrón a apenas 30.000 en unos pocos años.