La Navidad se adelanta en la Zona Norte de Alicante / Rafa Arjones

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La Navidad se adelanta en la Zona Norte de Alicante

Aunque Vigo sigue intratable, Alicante también acelera la llegada de la Navidad. Un año más, el Ayuntamiento ha iniciado la colocación del alumbrado ornamental antes de que termine el verano. En esta ocasión, con el termómetro aún por encima de los treinta grados, las primeras decoraciones de la iluminación navideña han llegado al entorno de Luceros, con tiras de luces en las palmeras, y a la Zona Norte, con los primeros arcos ya visibles.