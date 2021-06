Una espectacular columna de agua, que se divisaba a muchos metros de distancia, se ha producido esta tarde en Crevillent, muy cerca del polígono industrial del Boch, tras la rotura de una tubería del trasvase Tajo-Segura que trasvasaba recursos hídricos hasta o desde el pantano de Crevillent, según los datos recabados por INFORMACIÓN.

Efectivos de la Policía Local, Bomberos y Guardia Civil han acudido al lugar, mientras se daba aviso a la Comunidad de Propietarios de Riegos de Levante para que cortara el pasado del agua. Los vecinos han observado numerosos agujeros en la calzada a consecuencia de la fuerza con la que han caído el agua. A estas horas la avería se está reparando.

En el video, un vecino no puede evitar exclamar un "¡esto sí que es una "reventoná"!

El concejal de Seguridad Ciudadana de Crevillent, Josep Candela, ha asegurado a INFORMACIÓN que "ha reventado una cañería del Pantano de Crevillent a causa de la presión. Han acordonado la zona tanto Policía Local como Protección Civil para vigilar el perímetro porque al cerrar la cañería había peligro de que las otras puedan estallar por no aguantar la presión. Sin embargo no ha sido así y no se lamentan daños ni heridos". Curiosamente, hace pocas semanas estuvo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el embalse crevillentino para apoyar a los regantes en sus demandas para que no se recorten los recursos del trasvase. Se desconoce a esta hora cuánta agua se ha podido perder y el tiempo que se tardará en reparar la avería.

Este mes los regantes esperan el máximo de 38 hectómetros del trasvase Tajo-Segura.