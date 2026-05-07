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Llamamiento del Crevillente Deportivo a su afición en la última final de la temporada

Representantes del cuerpo técnico y la plantilla de jugadores del Crevillente Deportivo piden el respaldo de su afición en el último partido de Liga de Tercera RFEF que se disputa este sábado 9 de mayo a las 18.30 horas en el campo municipal Enrique Miralles. El equipo ha conseguido ya su permanencia matemática de forma competitiva, pero por los arrastres que pueden producirse debe ganar este sábado para asegurarse que conserva la categoría.