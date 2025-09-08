Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han extinguido un incendio de arbolado que ha acabado afectando a 5.000 metros cuadrados de zona forestal en el municipo de La Nucia, concretamente en la zona del Montecasino, detrás del centro social.

El aviso del inicio del fuego se ha recibido sobre las 21.02 horas y los profesionales han logrado estabilizarlo a las 21.51 y, más tarde, a las 22.16, controlarlo. Finalmente, a las 03.01 se ha dado por extinguido.

Ante este suceso, en el que no se han registrado heridos, se han movilizado una unidad mando jefatura, una bomba nodriza pesada y una bomba rural pesada junto con un sargento, dos cabos y seis bomberos del parque de Benidorm, así como una unidad de bomberos forestales.