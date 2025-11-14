la Fancy Dress Party vuelve un año más a Benidorm en su versión más salvaje / Rafa Arjones

La Fancy Dress celebra su trigésimo primera edición con un crecimiento explosivo, con la llegada de nada menos que 7.000 británicos que pasan la jornada en Benidorm. Esta cifra se engloba en los 30.000 que acuden a pasar una semana que desde hace años se considera temporada alta en una de las ciudades preferidas por estos turistas. Disfraces, carrozas, música y cerveza forman parte de una oferta simple de ocio y festejo que ha atrapado para siempre a anglosajones y españoles.