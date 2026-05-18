Un coche calcinado en la AP-7 tras chocar contra otro a la altura de La Vila Joiosa / Amaya Marín

Un coche arde tras un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la AP-7 a la altura de la Vila Joiosa

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este lunes en la AP-7, a la altura de la Vila Joiosa, ha provocado importantes retenciones en dirección Benidorm después de que uno de los vehículos implicados comenzara a arder en mitad de la calzada.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 663 de la autopista y, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, en el accidente se han visto implicados hasta cuatro vehículos en una colisión por alcance. Como consecuencia del impacto, uno de los coches ha terminado incendiándose en pleno carril de circulación.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de San Vicente, que recibieron el aviso a las 7:22 horas y dieron por finalizada la intervención a las 9:42 horas. En el operativo han participado una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada, un sargento, un cabo y cuatro bomberos.

El vehículo calcinado quedó atravesado en mitad de la vía en sentido Benidorm, lo que ha generado largas retenciones durante buena parte de la mañana mientras se extinguía el fuego y se retiraban los coches accidentados.

Por el momento no ha trascendido si el accidente ha dejado personas heridas, aunque en la zona sí se movilizaron ambulancias y servicios sanitarios. Las circunstancias del siniestro están siendo investigadas.

(Noticia en elaboración)