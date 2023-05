El personaje de Doctor Strange, también conocido como el Hechicero Supremo en el universo Marvel, finalmente fue interpretado magistralmente por Benedict Cumberbatch en la película homónima de 2016 y las siguientes entregas de la saga.

Sin embargo, hubo una serie de actores que estuvieron en consideración o incluso hicieron audiciones para el papel antes de que Cumberbatch lo obtuviera. Repasamos algunas de las estrellas que pudieron haber dado vida al personaje:

Joaquín Phoenix

Phoenix, reconocido por su talento excepcional y su habilidad para sumergirse en los personajes más complejos, fue una de las primeras elecciones para interpretar a Doctor Strange. Marvel llegó incluso a negociaciones finales con él. Sin embargo, Phoenix no aceptó a última hora el papel debido a su renuencia a comprometerse con un contrato de varias películas, una cláusula común en los contratos de Marvel.

Jared Leto

Leto, un actor de método, también estuvo en la lista de posibles candidatos para Doctor Strange. Aunque la idea de ver a Leto en un papel tan místico y profundo como el Hechicero Supremo es intrigante, las cosas no se alinearon para él en esta ocasión. Más tarde, Leto se unió al universo de superhéroes interpretando al Joker en "Suicide Squad" para DC y a Morbius en su película en solitario con Marvel.

Ethan Hawke

Hawke, un actor conocido por su habilidad para representar personajes intensos y reflexivos, también estuvo en la consideración de Marvel para Doctor Strange. Hawke admitió haber tenido conversaciones sobre el papel, aunque finalmente no tuvo suerte.

Johnny Depp

En los primeros días de desarrollo de la película, Depp estuvo en la lista de posibles actores para interpretar a Doctor Strange. Sin embargo, por diversas razones, incluyendo posiblemente su compromiso con la saga de "Piratas del Caribe", este casting no llegó a buen puerto.

Patrick Dempsey

Dempsey, popular por su papel de Derek "McDreamy" Shepherd en "Anatomía de Grey", expresó en varias ocasiones su interés en interpretar a Doctor Strange. Aunque hubo rumores de que Marvel estaba considerando a Dempsey para el papel, la cosa quedó en agua de borrajas.

Keanu Reeves

Keanu Reeves es otro nombre que estuvo rondando en los círculos de casting para el papel de Doctor Strange. Sin embargo, aunque el protagonista de la saga "Matrix" admitió que le habría gustado la oportunidad de interpretar a este personaje, no entró en el Universo Cinematográfico de Marvel. Por ahora.

Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt fue otro de los nombres que aparecieron en los rumores de casting para el papel de Doctor Strange. Después de su papel en "Origen" y en "El Caballero Oscuro. La leyenda renace", la idea de que interpretara a otro personaje de cómic no parecía descabellada. Sin embargo, al igual que con los otros actores, no resultó escogido a pesar de que no hay duda de que habría aportado una personalidad propia al papel de Doctor Strange si se le hubiera dado la oportunidad.

El Sherlock Holmes de la serie televisiva homónima fue quien se llevó el papel, y su interpretación del Hechicero Supremo se ha convertido en una de las más queridas en el Universo Cinematográfico de Marvel. Quizá en otros mundos del multiverso los anteriores actores tengan otra oportunidad... o ¿sería una locura?