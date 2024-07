Declaraciones de Scarlett Johansson y Channing Tatum. Este viernes 12 de julio llega a los cines 'Fly Me to the Moon', una comedia romántica que narra los esfuerzos de marketing alrededor del alunizaje del Apolo 11, incluyendo un plan alternativo para emitir unas imágenes falsas. De esta manera la ficción imagina la historia detrás de la popular teoría de la conspiración que afirma que el hombre jamás llegó a la Luna, algo que resuena de manera especial ahora que las 'fake news' parecen abundar. Una visión que no comparte Johansson, que sostiene que hoy en día "hay más acceso a la información que nunca".