Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan Cumbres borrascosas, la nueva película de la cineasta británica Emerald Fennell, quien dirige una audaz reinterpretación de la célebre novela de Emily Brontë. El filme se estrena en los cines de España este viernes 13 de febrero. Elordi y Robbie dan vida a Cathy Earnshaw y Heathcliff en una historia de pasión prohibida que evoluciona hacia una espiral de lujuria, amor y locura. Más información