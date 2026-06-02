Alice Kellen y Jorge Alonso reflexionan sobre los retos de adaptar una novela al cine / Europa Press

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Alice Kellen y Jorge Alonso reflexionan sobre los retos de adaptar una novela al cine

Declaraciones del director Jorge Alonso y de la escritora Alice Kellen, quien ha promocionado este martes la película 'Todo lo que nunca fuimos'. Ambos han reflexionado sobre los desafíos de trasladar una novela de éxito al lenguaje cinematográfico, destacando que ha sido fundamental "intentar ser fiel a la historia, a la esencia, lo que creíamos que era importante porque todo no entra". Alonso ha explicado que el proceso le ha causado "bastante estrés" al principio, ya que debía equilibrar las expectativas de los lectores del libro con las de los nuevos espectadores, por lo que ha optado por "hacer la película que me gustaría a mí ver" para intentar "llegar a un empate".