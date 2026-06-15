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Síndrome del túnel carpiano: señales tempranas que suelen pasarse por alto
El síndrome del túnel carpiano se suele manifestar con hormigueos o alteración de la sensibilidad en los dedos. La especialista en traumatología y cirugía ortopédica, Gemma Pidemunt, señala cuándo tenemos que consultar con un facultativo y qué soluciones existen antes de proceder a una cirugía.
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