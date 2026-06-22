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¿El estrés prolongado puede ser causante de enfermedades cardiológicas?

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Redacción

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¿El estrés prolongado puede ser causante de enfermedades cardiológicas?

Redacción

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Presentar estrés agudo o crónico genera problemas cardiovasculares, ya que aumenta la adrenalina y el cortisol. El doctor Nicolás Manito, cardiólogo, explica que es importante conocer cuáles son las patologías relacionadas del estrés y recomienda algunos hábitos saludables para gestionar de manera integral el estrés y aprender a cuidarnos para proteger nuestro corazón.

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