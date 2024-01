La superestrella mundial Jennifer Lopez ha lanzado este miércoles su nuevo video musical con su primer sencillo "Can't Get Enough", que supone su regreso 10 años después de la publicación de su último disco. En el videoclip podemos ver a López celebrando su boda y disfrutando en grande de la fiesta. Esta boda forma parte de la experiencia musical 'This Is Me Now: A Love Story', el visual album del disco que reimaginará la vida amorosa de la cantante; y que se estrenará de la mano de Prime Video el próximo de 16 de febrero.