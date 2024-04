La lista de las 31 obras que participan en el concurso nacional de cortometrajes del 24 Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant son: ‘Adéu Peixet’, de Anice Mateu; ‘Ámam’, de Jesús Cisneros Gurumeta; ‘Anastatica’, de David Alesina; ‘Artesanía’, de David P. Sañudo; ‘Aunque es de noche’, de Guillermo García López; ‘Betiko gaua (La noche eterna)’, de Eneko Sagardoy; ‘Co-Haunting’, de Adrián Carande, Pepe Rico y Paula Sánchez; ‘El juego de su vida’, de Alejandro Miñarro; ‘El rey de la semana’, de David Pérez Sañudo; ‘El trono’, de Lucía Jiménez; ‘Enchufes?’, de Alicia Arwgar; ‘Felina’, de María Lorenzo; ‘In Half’, de Jorge Morais; ‘Intercambio’, de Amaia Yoldi; ‘L' Aliat’, de Guillem Marí; ‘La compañía’, de José María Flores; ‘La gran obra’, de Álex Lora; ‘La nana de la bruja’, de Óscar Villarroya; ‘La noche dentro’, de Antonio Cuesta; ‘Nena’, de Xosé A. Touriñán y Jairo Iglesias; ‘Se acabó el verano’, de Pedro Nicanor; ‘Sincopat’, de Pol Diggler; ‘Son pardos’, de Carlos Llaó; ‘To bird or not to bird’, de Martín Romero; ‘Voyager’, de Pablo Pagán; y ‘Welcome Tahiya’, de Marta Bayarri; ‘Empieza otra vez’, de Miguel Ángel Pastor Rodríguez; ‘Huir del recuerdo’, de Víctor Jávega Navarro; ‘Y un jamón’, de Chus Verdú Seva y Sergio Balaguer Orfao; ‘Pequeño, de Álvaro G. Company y Meka Ribera; ‘R.E.S.T.’, de Pelayo Fernández.