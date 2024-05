El cantante Nemo, representando a Suiza con la canción "The Code", se ha alzado este sábado 11 de mayo con el codiciado micrófono de cristal del Festival de Eurovisión 2024 que lo acredita como ganador de esta edición, marcada por la presencia de Israel en la competición. El joven rapero de 24 años obtuvo la máxima puntuación del jurado profesional con un tema que narra de forma autobiográfica su viaje hacia la autoaceptación como persona no binaria. Nemo ha asegurado ante los periodistas que ganar con una canción que habla de su propia historia y que ha inspirado a tante gente es "una de las cosas más locas" que le ha pasado en la vida. El entusiasmo de la victoria llevó a Nemo a romper sin querer el trofeo poco después de recibirlo, pero la organización le dio uno nuevo. Martin Österdahl, supervisor ejecutivo del Festival, tuvo una recepción muy negativa en el Malmö Arena. Por ejemplo, al repartir los puntos del jurado de Países Bajos, que no participó por la descalificación de Joost Klein. El croata y favorito de muchas casas de apuestas Baby Lasagna tuvo que conformarse con la segunda posición con su hit "Rim Tim Tagi Dim" que puso en pie a los espectadores por su ritmo enloquecido y su pegadizo estribillo.