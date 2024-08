El festival Noches Mágicas recibió ayer a The Waterboys, una de las bandas de referencia de la música británica de los años 80 que sigue ofreciendo momentos de magia en sus actuaciones, con esa ecléctica mezcla de rock, folk y blues que caracteriza a la formación liderada por el escocés Mike Scott.

El recinto al aire libre donde se celebra el festival, los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant, proporcionó el escenario perfecto para que el público disfrutara del emotivo y enérgico concierto de la banda de «los chicos del agua», que recorrieron cuarenta años de trayectoria musical en la que destacan éxitos como The Whole of the Moon o Fisherman’s Blues.

Scott, junto a los teclistas Brother Paul de Memphis y James Hallawell de Londres, y los irlandeses Aongus Ralston al bajo y Eamon Ferris a la batería, reconfiguraron la música de todas las etapas del grupo, desde la primera era inspirada en las raíces, hasta la más actual, donde caben todos los géneros.