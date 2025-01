El nuevo año sigue destacando a grandes estrellas como Hugh Grant, Daniel Craig, Nicole Kidman y Robbie Williams. Enero llega con una selección de títulos potentes, algunos ya con nominaciones a los Globos de Oro que podrían llevarlos lejos en los Oscar. Entre ellos, hay de todo: terror en Heretic (Hereje), drama homosexual en Queer, historias de superación en Las vidas de Sing Sing, relaciones conflictivas en Babygirl, el brutalismo arquitectónico en The Brutalist, la biografía de Robbie Williams en Better Man, la animación Memorias de un caracol y un musical distópico con The End. Además, destacan un par de propuestas personales de las directoras españolas Elena López Riera y Marta Nieto. Más información.