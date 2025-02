Karla Sofía Gascón, apartada de la campaña y la promoción de 'Emilia Pérez' en Estados Unidos por los Oscar. Tal y como informa The Hollywood Reporter, parece ser que la actriz no volará a Los Ángeles para asistir a ninguno de los eventos de promoción que tenía previstos, debido a no solo la polémica sobre sus publicaciones, sino también a cierta tensión con Netflix. (Fuente: Europa Press y Youtube)