Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha anunciado que Valencia acogerá en el Palacio de las Comunicaciones un espacio museístico del artista valenciano Joaquín Sorolla con más de 220 obras, en un proyecto en colaboración con The Hispanic Society. A partir de 2026 dará a luz "una iniciativa cultural de gran proyección y un acto de justicia afectiva y artística con el pintor valenciano", señalaba Mazón. El jefe del Consell ha asegurado que la "sede europea" de The Hispanic Society of America ampliará la oferta museística y cultural y convertirá a la ciudad en "un referente internacional de arte de primer nivel", al albergar "la segunda colección más grande en el mundo de Sorolla" después de su Casa Museo en Madrid.