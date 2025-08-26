Imágenes del tanatorio de La Paz, en Madrid, donde seres queridos queridos de Véronica Echegui han acudido a despedirse de la actriz tras su fallecimiento a los 42 años de edad. Entre ellos, Silvia Alonso, Sara Sálamo, Vicky Luengo, Dafne Fernández, Elisa Matilla, Paco León y Susana Abaitua.

Las actrices Cayetana Guillén Cuervo y María Adánez, han lamentado la muerte de Verónica Echegui a los 42 años de edad. "Era maravillosa, se ha ido una de las grandes actrices de este país. Era todo luz", han señalado. Lee aquí la noticia completa.