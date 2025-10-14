Las novelas finalistas del Premio Planeta abordan preocupaciones actuales e irrumpe la fantasía / Europa Press

Las novelas finalistas del Premio Planeta abordan preocupaciones actuales e irrumpe la fantasía

Declaraciones de la escritora y miembro del jurado del Premio Planeta Luz Gabás en la rueda de prensa previa a la concesión del premio. Las diez novelas finalistas del Premio Planeta 2025, que se entregará este miércoles en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), abordan "un análisis de la realidad y de las preocupaciones actuales", en las que ha tenido cabida las novelas de corte fantástico.